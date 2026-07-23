پنجاب کونسل آف آرٹس سرگودھا میںآرٹ کلاسز کا آغاز
کلاسز میں پینٹنگ، خطاطی، گلوکاری اور ہارمونیم کی تربیت فراہم کی جائے گی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب کونسل آف دی آرٹس سرگودھا ڈویژن نے نوجوانوں اور فنونِ لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف آرٹ کلاسز کا آغاز کر دیا ہے ۔ ان کلاسز میں پینٹنگ، خطاطی، گلوکاری (سنگنگ) اور ہارمونیم کی باقاعدہ تربیت فراہم کی جائے گی۔تین ماہ پر مشتمل ان شارٹ کورسز میں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں عملی اور معیاری تربیت دی جائے گی تاکہ طلبہ اپنی فنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہر کورس کی فیس چار ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ کلاسز ہفتے میں تین دن منعقد ہوں گی۔پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے مطابق فنونِ لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات داخلے کے لیے کونسل کے دفتر سے رابطہ کر کے رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان کورسز کا مقصد نوجوان نسل میں مثبت اور تخلیقی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور فنونِ لطیفہ کی ترویج ہے ۔اس موقع پر معروف شاعر کے اس شعر کا بھی حوالہ دیا گیا\"گرتے ہو تو خواری نہ ہو، خوش نویسی میں نویس ہوں، میں نویس ہوں، میں نویس۔\"پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے شہریوں، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پسند کے کورس میں داخلہ حاصل کریں۔ اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جِلا بخشیں۔اس سلسلہ میں محمد فاروق خواجہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹیج مینجمنٹ کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے ۔
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