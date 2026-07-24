صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں گلی ساندھاں والی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی

  • سرگودھا
کندیاں گلی ساندھاں والی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی

کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں گلی ساندھاں والی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی اہلِ علاقہ انتظامیہ کی فوری توجہ کے منتظرتفصیلات کے مطابق کندیاں گلی ساندھاں والی میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے گلی جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔

 اہلِ محلہ کے مطابق گلی میں کھڑا گندا پانی آمدورفت میں شدید رکاوٹ بن چکا ہے جبکہ تعفن پھیلنے سے مختلف بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ اداروں کو شکایات درج کرانے کے باوجود تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر اور ٹاؤن کمیٹی کے ذمہ داران سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے سیوریج کا پانی نکالا جائے اور نکاسیٔ آب کا مستقل اور مؤثر انتظام کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات اور اذیت کا خاتمہ ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبائی وزیر کانکاسی آب جائزہ، واسا افسروں کی چھٹیاں منسوخ

پنجاب منڈی ایپ سے اشیاکی طلب ،رسد،نرخوں کی چیکنگ

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

این سی اے میں سرٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فن پاروں کی نمائش

کمشنر کاشہر میں نکاسی آب کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ