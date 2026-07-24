صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15 پر ہوائی فائرنگ کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
15 پر ہوائی فائرنگ کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار

کندیاں(نمائندہ دنیا)ہرنولی پولیس کی کاروائی، پکار 15 پر ہوائی فائرنگ کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار12 جولائی کو پکار 15 پر کال کرکے ذوالفقار نامی شخص نے وٹوانوالہ میں ہوائی فائرنگ کی اطلاع دی۔

 ایس ایچ او تھانہ ہرنولی سب انسپکٹر عمران خان، اے ایس آئی محمد یونس اور انکی ٹیم نے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہواکالر ذوالفقار ولد عطاء محمد سکنہ وٹوانوالہ نے جھوٹی کال کی تھی تھانہ ہرنولی پولیس نے پکار 15 پر جھوٹی اور بے بنیاد کال کرنے پر ذوالفقار کو حراست میں لیکر 25 ڈی ٹیلی گراف ایکٹ اور زیر دفعہ 182 ت پ کے تحت مقدمہ درج کر لیایا ۔رکھیں پکار 15 پر جھوٹی یا بے بنیاد کال کرنا جرم ہے جس پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے پکار 15 ایمرجنسی سروس ہے جس کے غلط استعمال سے آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبائی وزیر کانکاسی آب جائزہ، واسا افسروں کی چھٹیاں منسوخ

پنجاب منڈی ایپ سے اشیاکی طلب ،رسد،نرخوں کی چیکنگ

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

این سی اے میں سرٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فن پاروں کی نمائش

کمشنر کاشہر میں نکاسی آب کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ