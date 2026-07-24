چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا مریم نواز ہسپتال موسیٰ خیل کا اچانک دورہ
میانوالی (نامہ نگار)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میانوالی ڈاکٹر میاں کاشف علی نے رورل ہیلتھ سینٹر چکڑالہ اور مریم نواز ہسپتال موسیٰ خیل کا اچانک دورہ کیا۔
دورے کے دوران انہوں نے ہسپتالوں کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا ۔اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments