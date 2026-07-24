صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ لوگوں کیلئے بھلوال کی زمین تنگ کردی جائے گی جماعت اسلامی کو یقین دھانی

  • سرگودھا
جرائم پیشہ لوگوں کیلئے بھلوال کی زمین تنگ کردی جائے گی جماعت اسلامی کو یقین دھانی

بھلوال(نمائندہ دنیا )منشیات فروشوں کے خلاف اور حالیہ خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور بڑھتی ھوئی وارداتوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت میں ناصر محمود رانجھاْ، طارق گجر مرزا قمر عباس شامل تھے۔

 ڈی ایس بھلوال شاہد عنایت بھٹی سے ملاقات کی اس موقع پر تھانہ سٹی بھلوال کے ایس ایچ او حسنات احمد بھی موجود تھے وفد نے بھلوال میں منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافہ اور چوری کی وارداتوں کے عام ہونے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ان جرائم پیشہ لوگوں کا قلع قمع کرنے پر زور دیا اس موقع پر ڈی ایس پی بھلوال شاہد عنایت بھٹی اور ایس ایچ او سٹی بھلوال حسنات احمد نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کیلئے بھلوال کی زمین تنگ کردی جائے گی اور ان کے خلاف آپریشن میں تیزی لائی جائے گی اس موقع پر جماعت اسلامی کے وفد نے ڈی ایس پی بھلوال اور ایس ایچ او سٹی بھلوال کو اپنی طرف سے بھی یقین دہانی کروائی ہے ۔  

آپ کے اچھے اقدام میں آپکے ساتھ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دریائے چناب کا کٹاؤ، آبادیاں زیر آب

بارشیں، شہری احتیاط کریں، افواہوں پر یقین نہ کریں، ڈی سی

وہاڑی میں خصوصی بچوں کو ہمت کارڈز کی تقسیم کا آغاز

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کارکردگی بہتر بنائیں، حنا ارشد

ضلعی انتظامیہ کی کارروائی، ہڑتال پر تین پیٹرول پمپس سیل

میاں چنوں پولیس کا کریک ڈاؤن تین مبینہ منشیات فروش گرفتار کر لیے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ