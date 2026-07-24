صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے

  • سرگودھا
بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زین پورہ میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے ،محمد قاسم اور محمد حسن کے بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی جس پر حسن وغیرہ درجن سے زائد افراد محمد قسم کے گھر میں داخل ہو گئے۔

ملزمان نے مبینہ طور پر گھر میں موجود افراد پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غلام رسول ، علی اکبر اور مسز قاسم کو زخمی کر دیا ملزمان نے خاتون کو بالوں سے گھسیٹا گیا،شورشرابے پر اہل محلہ نے مداخلت کرکے اہل خانہ کو ملزمان سے چھڑوایا۔ پولیس نے 20سے زائد ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار،تعداد 95ہوگئی

بھتہ خوری کے 81 فیصد کیسزحل،61 ملزمان گرفتار،6مارے گئے

ٹماٹر بھی عوام کی پہنچ سے باہر،فی کلو قیمت500تک جاپہنچی،انتظامیہ خاموش

ایچ آئی وی متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ، سعید غنی

عوامی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہے ،میئر کراچی

چہلمِ امام حسینؓ میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ