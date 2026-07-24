صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردہ بھینس کا گوشت قصایوں نے کھال اتار کر فروخت کر دیا

  • سرگودھا
مردہ بھینس کا گوشت قصایوں نے کھال اتار کر فروخت کر دیا

مردہ بھینس کا گوشت قصایوں نے کھال اتار کر فروخت کر دیا ٹریکٹر ڈرائیور کو مردہ بھینس کو مٹی میں دبائے کے لیے بھیجا تو گوشت بنا کرلے گیا

موچھ ( نمائندہ دنیا) انکشاف ہوا ہے اور گذشتہ روز مردار کا گوشت قصایوں نے چمڑہ اتار کر فروخت کر دیا ہے ایک مردہ بھینس جوکہ موچھ شہر کے شمال میں سی پیک مزار دادا شیر محمد غازی کے قریب کو پھینک گیا جس کی اطلاع پر احمد خان علی خان خیل نے اپنے لوڈر اور ٹریکٹر ڈرائیور کو مردہ بھینس کو مٹی میں دبائے کے لیے بھیجا تو مردار بھینس غالب تھی باور کیا جاتا ہے کہ یہ مردار بھینس قصابوں نے چمڑہ اتار کر بیچ دی ہے شہریوں کے خدشے پر کچھ قصاب کو تھانے بلایا گیا اور انکو چھوڑ دیا گیا ہے سابق کونسلر مشتاق احمد خان موہانے خیل، سینئر صحافی احسان اللہ خان غلام خواجہ انصاری نے مردار بھینس کے گوشت کی فروخت کی اطلاع پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او میانوالی سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ