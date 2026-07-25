قتل کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خاندانی رنجش پر مسلح افراد کا مبینہ دھاوا، خاتون اور اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام، پولیس نے کارروائی شروع کر دی،پویس نے مقدمہ دج کر لیا ۔
خاندانی رنجش پر مسلح افراد کا مبینہ دھاوا، خاتون اور اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام، پولیس نے کارروائی شروع کر دی،پویس نے مقدمہ دج کر لیا ۔
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