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جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت

  • سرگودھا
جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعتہ المبار ک کے روزضلع بھر میں سکیورٹی ہائی الر ٹ رہی بالخصوص نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ایلیٹ فورس کو گشت پر معمور رکھا گیا۔

جمعتہ المبار ک کے روزضلع بھر میں سکیورٹی ہائی الر ٹ رہی بالخصوص نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ایلیٹ فورس کو گشت پر معمور رکھا گیا۔

 

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