جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعتہ المبار ک کے روزضلع بھر میں سکیورٹی ہائی الر ٹ رہی بالخصوص نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ایلیٹ فورس کو گشت پر معمور رکھا گیا۔
جمعتہ المبار ک کے روزضلع بھر میں سکیورٹی ہائی الر ٹ رہی بالخصوص نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ایلیٹ فورس کو گشت پر معمور رکھا گیا۔
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