صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم ایسوسی ایشن کی کامیابی اتحاد، باہمی اعتماد اور مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ بدر حیات چدھڑ

  • سرگودھا
پٹرولیم ایسوسی ایشن کی کامیابی اتحاد، باہمی اعتماد اور مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ بدر حیات چدھڑ

شاہپور صدر (نامہ نگار)تحصیل شاہپور کی پٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر چوہدری بدر حیات چدھڑ اور جنرل سیکرٹری مہر ایوب احمد سیال نے تحصیل بھر کے تمام پٹرول پمپ مالکان اور ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔۔

 پاکستان پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہدایت پر کی گئی ہڑتال کو کامیاب بنانے میں تمام اراکین نے مثالی اتحاد، نظم و ضبط اور بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا، جس پر وہ تمام ساتھیوں کے شکر گزار ہیں۔انہوں نے کہا کہ پٹرولیم ایسوسی ایشن کی کامیابی اس کے تمام اراکین کے اتحاد، باہمی اعتماد اور مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی پٹرول پمپ مالکان کے جائز حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امتحانات میں آن اسکرین مارکنگ ، او ایم آراورخود کا رزلت سسٹم نافذ کرنے کی منظوری

جدید پیشہ ورانہ تربیت یافتہ پولیس فورس ناگزیر ، وزیراعلیٰ

سیسی بجٹ،ایچ آئی وی بچوں کیلئے 2ارب کافنڈ مختص

پہلی مرتبہ قتل کی وارداتیں 23فیصد کم ہوگئیں،آئی جی

حج کوٹہ بے ضابطگیاں،درخواست گزار کی گرفتاری روک دی

امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافر مشکوک سفری دستاویزات کی بنیاد پر آف لوڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن