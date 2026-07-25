صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکارزرعی ٹیکنالوجی اور بہترین باغبانی طریقہ کار کو اپنائیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت

  • سرگودھا
کاشتکارزرعی ٹیکنالوجی اور بہترین باغبانی طریقہ کار کو اپنائیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا) محکمہ زراعت (توسیع)، سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اشتراک سے سٹرس کی بہترین پیداواری طریقہ کار اور ویلیو چین مینجمنٹ کے موضوع پر میگا فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں علاقے کے ترقی پسند سٹرس کاشتکاروں نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) کوٹ مومن مسعود ثاقب نے خطاب کرتے ہوئے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی، محکمہ زراعت کی سفارشات اور بہترین باغبانی طریقہ کار کو اپنائیں تاکہ سٹرس کی پیداوار، معیار اور منافع میں اضافہ کیا جا سکے ۔تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) ڈویژن سرگودھا نے اپنے خطاب میں باغات کی بہتر دیکھ بھال، جدید پیداواری تکنیکوں اور بہترین زرعی اصولوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر راحیل انور نے سٹرس کی برداشت کے بعد پیش آنے والے مسائل اور ویلیو چین مینجمنٹ پر تفصیلی لیکچر دیا

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹکوں پرراستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ‘حادثات

جی سی ویمن یو نیورسٹی سیالکوٹ زرعی یونیور سٹی فیصل آباد میں معاہدہ

حافظ آباد:ڈی سی کا قادر آباد بیراج ‘ریلیف کیمپوں کا دورہ

یو نیور سٹی آف نا رووال کے وفد کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

آر پی او کی گجرات چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے میٹنگ

ڈی جی پی ڈی ایم اے گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن