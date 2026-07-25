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قدرتی آفا ت انسا نوں کیلئے ایک آ ز ما ئش ہوتی ،عتیق الرحمان

  • سرگودھا
قدرتی آفا ت انسا نوں کیلئے ایک آ ز ما ئش ہوتی ،عتیق الرحمان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ قدرتی آفا ت انسا نوں کیلئے ایک آ ز ما ئش ہوتی ہیں۔۔

 کیونکہ آ ج کے دو ر میں ہم لو گ قرآ ن و سنت سے دور ہوتے جا ر ہے ہیں جن کی و جہ سے مسائل بھی بڑھ ر ہے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ قدرتی آفا ت پر ہمیں اجتماعی توبہ و استغفا ر کر نی چا ہیے ا پنی بد اعما لیوں کو یا د کریں اپنی زندگیوں کو بد لنے کی کو شش کریں قرآ ن وسنت پر عمل کر کے کا میابی کے حقیقی راستے کو اپنا ئیں۔

 

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