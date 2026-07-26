4 پیشہ ور بھکاری حوالات میں بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) 4پیشہ ور بھکاری حوالات جا پہنچے ،پولیس نے 7شمالی،49شمالی،محمدی کالونی ،آہیر کالونی میں اسلم، عابد، سراج دین ،اﷲ دتہ کو صحت مند ہونے کے باوجود خود بیمارظاہر کر کے پیسے بٹورتے ہیں۔
4پیشہ ور بھکاری حوالات جا پہنچے ،پولیس نے 47شمالی،49شمالی،محمدی کالونی ،آہیر کالونی میں اسلم، عابد، سراج دین ،اﷲ دتہ کو صحت مند ہونے کے باوجود خود بیمارظاہر کر کے پیسے بٹورتے ہیں۔
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