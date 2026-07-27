حکو مت کا رو با ر ی بر اد ر ی کی تجا و یز اور مشاورت کو اہمیت د ے ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ آ ئی ا یم ا یف اصلا حا ت کا مو ثر نفاذ ا دا ر ہ جا تی استحکا م پاکستا ن کی کر یڈٹ ریٹنگ میں بہتر ی خوش آئند ہے۔۔
لیکن معاشی خود انحصا ر ی اور اقتصا د ی استحکا م کیلئے اصلا حا ت سٹیک ہولڈ ر ز کی مشاور ت سے کی جا ئیں پاکستان کی کا روباری بر اد ر ی ہمیشہ ہی معاشی خود انحصا ر ی اور اقتصاد ی استحکا م کیلئے اپنا کر دا ر ادا کر تی ہے لیکن حکو مت کو چا ہیے کہ کا رو با ر ی بر اد ر ی کی تجا و یز اور مشاورت کو اہمیت د ے ۔
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