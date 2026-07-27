بھارت سندھ طاس معاہدہ کی خلا ف ور زی کر کے آ بی دہشت گر د ی کی سر پرستی کر ر ہا ،ادخر م و ڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد را نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ کی خلا ف ور زی کر کے آ بی دہشت گر د ی کی سر پرستی کر ر ہا ہے۔
انڈ یا پا کستا ن کے معا ملا ت میں مدا خلت کر کے شرپسند ی کی سوچ کو بھی دنیا کے سامنے لا ر ہا ہے پاکستا ن کی افواج نے بھارتی دہشت گر د ی کا ہمیشہ ہی منہ توڑ جو اب د یا ہے گذشتہ سا ل مئی میں بھار ت کو عبرتنا ک شکست دی گئی ہے بھارت پا کستا ن کے ا ند ر و نی معا ملا ت میں مدا خلت کر کے منہ کی کھا ئے گا ذلا لت ا س کا مقدر بنی ہو ئی۔
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