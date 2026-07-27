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روحانی شخصیت ظاہر کر کے نو سر بازوں نے شہری کو لوٹ لیا

  • سرگودھا
روحانی شخصیت ظاہر کر کے نو سر بازوں نے شہری کو لوٹ لیا

روحانی شخصیت ظاہر کر کے نو سر بازوں نے شہری کو لوٹ لیانقدی، موبائل فون ، زیورات اور دیگر سامان ہتھیانے کے بعد فرار ہو گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے شہری کو نقدی، زیورات، موبائل فون اور دیگر سامان سے محروم کر دیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں ارسلان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے خود کو روحانی شخصیت ظاہر کرتے ہوئے اسے باتوں میں الجھا لیا اور اس سے نقدی، موبائل فون ، زیورات اور دیگر سامان ہتھیانے کے بعد دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگئے ۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

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