صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون کی بارش سے کاروبار زندگی درہم برہم

  • سرگودھا
مون سون کی بارش سے کاروبار زندگی درہم برہم

مون سون کی بارش سے کاروبار زندگی درہم برہم نشیبی علاقے تلاب بن گئے ،آمدورفت کی راہیں مسدود ہو گئیں

خوشاب(نمائندہ دنیا )جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں مون سون کی موسلا دھار بارش سے کاروبار زندگی درہم برہم ہو گیا ، رات تین بجے سے صبح آٹھ بجے تک ہونیوالی طویل بارش کے دوران مین بازار جنوبی بازار ، کالج روڈ ، غلہ منڈی اور نیو جنرل بس سٹینڈ سمیت دیگر نشیبی علاقے تالابوں کے مناظر پیش کرنے لگے گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر کھڑا ہونے سے آمدورفت کی راہیں مسدود ہو گئیں اور تاجروں و دکانداروں کو اپنا کاروبار جاری رکھنے میں شدید دشواریوں کا کرنا پڑا نسیم کالونی ، وقار اسلم کالونی ، یوسف کالونی اعجار کالونی سمیت جوہر آباد کے دیگر نواحی علاقوں میں نکاسی آب کا موثر نظام نہ ہونے وجہ سے گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا اور لوگون کا گھروں سے باہر نکلنا ممکن نہیں رہا، بارش تھمتے ہی ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہازیب حسین لابر کی ہدائت پر ایم ڈی واسا نے کالج چوک، ڈاکخانہ چوک، لائبریری چوک، پرانا لاری اڈا، گلشن ٹاون، خوشاب مین بازار، کابلی گیٹ، کٹھہ روڈ، نیو جنرل بس اسٹینڈ، محلہ لیویاں والا، پل ڈکوتراں والی، اسماعیل والی پلی، نالہ غوث نگر، ہائی سکول سمیت مختلف شاہراہوں، بازاروں، سیم نالوں، ڈسپوزلز اور دیگر نشیبی علاقوں کا معائنہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر