صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر دو افراد کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر دو افراد کیخلاف مقدمہ

قائد آباد (نمائندہ دنیا) پنجاب حکومت کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

۔جی بلاک کے رہائشی عبدالرحیم ساکن گولے والی نے عبد النصیر ولد محمد حلیم ساکن ضلع دیا میر کو مکان پر رہائش دے رکھی تھی تاہم مالک مکان عبد الرحیم نے ٹی آر ایس سسٹم میں کرایہ پر دئیے جانے والے مکان کا اندراج نہ کروا کر پنجاب حکومت ایکٹ کی خلاف ورزی کرکے ارتکاب جرم کیا ، پولیس تھانہ قائد آباد نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس