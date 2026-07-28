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ماضی کی تبا ہ کار یوں سے سبق سیکھیں ،مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
ماضی کی تبا ہ کار یوں سے سبق سیکھیں ،مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہاہے کہ۔۔۔

متعدد بحرا نوں سے نبر د آز ما ہما ر ی ر یاست صو با ئیت اور نفرت کی سیاست کا بو جھ نہیں ا ٹھا سکتی سیاست دا ن وسیع تر قومی مفاد میں منافرت کی بجا ئے مفا ہمت کو فروغ د یں۔ اور ماضی کی تبا ہ کار یوں سے سبق سیکھیں حکو مت اور ا پو ز یشن مل کر وطن عز یز کو مسائل اور بحرا نوں سے نکا لنے

 

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