زردار ی کی 71ویں سالگر ہ پر مبارکبا د
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر و ممبر ڈی سی سی ملک حا مد نو ازاعوا ن۔۔۔۔۔
ایڈوکیٹ سرپرست اعلی حا جی متین ا حمد قریشی ڈویثرنل سیکرٹر ی اطلاعات را نا عمیرضلعی سیکرٹر ی اطلاعات ار شد ڈھونڈا سٹی سیکرٹری اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ اور دیگر صد ر زردار ی کی 71ویں سالگر ہ کا کیک کا ٹتے ہو ئے اور مبارکبا ددی د یتے ہو ئے کہا کہ صد ر آصف علی زردا ر ی کی ز ند گی جمہور یت قر با نی اور عوامی خد مت کی علا مت ہے
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