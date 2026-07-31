ساس سے مبینہ زیادتی کی کوشش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ساس سے مبینہ زیادتی کی کوشش اور اسلحہ کے زور پر ہراساں کرنے داماد قانون کی زد میں آ گیا، گاؤں 13 شمالی کی خاتون مسماۃ(پ)کی درخواست پر اس کے داماد شہباز کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیاہے ۔
ساس سے مبینہ زیادتی کی کوشش اور اسلحہ کے زور پر ہراساں کرنے داماد قانون کی زد میں آ گیا، گاؤں 13 شمالی کی خاتون مسماۃ(پ)کی درخواست پر اس کے داماد شہباز کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیاہے ۔
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