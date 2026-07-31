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گرین بس پر نامعلوم شخص کا پتھراؤ

  • سرگودھا
گرین بس پر نامعلوم شخص کا پتھراؤ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گرین بس پر نامعلوم شخص پتھراؤ کر کے بس کو نقصان پہنچا کر فرار ہو گیا۔ معظم آباد کے مین بازار میں داخل ہوتے ہی نامعلوم شخص نے اچانک بس پر پتھر پھینکا، جو ڈرائیور سیٹ کے عقب میں لگا اور بس کو نقصان پہنچا۔

 گرین بس پر نامعلوم شخص پتھراؤ کر کے بس کو نقصان پہنچا کر فرار ہو گیا۔ معظم آباد کے مین بازار میں داخل ہوتے ہی نامعلوم شخص نے اچانک بس پر پتھر پھینکا، جو ڈرائیور سیٹ کے عقب میں لگا اور بس کو نقصان پہنچا۔

 

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