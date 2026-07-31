خاتون سے زیادتی کی ویڈیو وائرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی اور نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دینے کا الزام، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔واقعہ کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات ہو رہی ہے ۔
خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی اور نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دینے کا الزام، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔واقعہ کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات ہو رہی ہے ۔
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