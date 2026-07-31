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کرایہ دار پر موبائل سے بینک اکاؤنٹ سے 18 لاکھ منتقل کرنیکا الزام

  • سرگودھا
کرایہ دار پر موبائل سے بینک اکاؤنٹ سے 18 لاکھ منتقل کرنیکا الزام

کرایہ دار پر موبائل سے بینک اکاؤنٹ سے 18 لاکھ منتقل کرنیکا الزامکرایہ دار نے کال کا بہانہ بنا کر اس سے موبائل لے لیا، اکاؤنٹ سے رقم منتقل کر لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کرایہ دار پر موبائل فون کے ذریعے بینک اکاؤنٹ سے 18 لاکھ روپے منتقل کرنے کا الزام،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ایف آئی آر کے مطابق شاہد عزیز سکنہ مقام حیات نے بتایا کہ اس کا کرایہ دار محمد اویس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر آیا اور ضروری کال کا بہانہ بنا کر اس سے موبائل فون لے لیا۔ چند منٹ بعد فون واپس کر دیا گیا، تاہم بعد میں بینک ایپ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے 18 لاکھ روپے ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے ہیں اس نے فوری طور پر متعلقہ میں شکایت درج کرائی۔اسی دوران ملزم مکان کے تین ماہ کے کرائے اور بجلی کے بل کی ادائیگی کیے بغیر بھی مکان خالی کر گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

 

 

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