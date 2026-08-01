گھر پر فائرنگ ، مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے ملکوپور میں نامعلوم افراد گزشتہ نصف شب کے قریب محمد نواز نامی شخص ے گھر پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ، فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔
نواحی علاقے ملکوپور میں نامعلوم افراد گزشتہ نصف شب کے قریب محمد نواز نامی شخص ے گھر پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ، فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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