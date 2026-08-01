جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر کے تمام مساجد ،امام بار گاہوں سمیت اہم چوکوں و حساس مقامات پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کر کے الرٹ رکھاگیا ۔
نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر کے تمام مساجد ،امام بار گاہوں سمیت اہم چوکوں و حساس مقامات پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کر کے الرٹ رکھاگیا ۔
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