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جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت

  • سرگودھا
جمعہ کے اجتماعات پر سکیورٹی سخت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر کے تمام مساجد ،امام بار گاہوں سمیت اہم چوکوں و حساس مقامات پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کر کے الرٹ رکھاگیا ۔

 نماز جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر کے تمام مساجد ،امام بار گاہوں سمیت اہم چوکوں و حساس مقامات پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کر کے الرٹ رکھاگیا ۔

 

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