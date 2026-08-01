چہلم سیکیورٹی اور جرائم کے خاتمے کے لیے اہم ہدایات
میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کی زیرِ صدارت کرائم میٹنگ، چہلم سیکیورٹی اور جرائم کے خاتمے کے لیے اہم ہدایات۔ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی زیرِ صدارت بہرام ہال، ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میانوالی میں کرائم میٹنگ منعقد ہوئی۔
میٹنگ کے آغاز میں ڈی پی او میانوالی نے چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر ضلع بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سنگین جرائم، زیرِ تفتیش مقدمات، اشتہاری و عادی مجرمان کی گرفتاری اور جرائم کی روک تھام کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈی پی او میانوالی نے ہدایت کی کہ انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے ، اشتہاری و عادی مجرمان کی فوری گرفتاری یقینی بنائی جائے اور تمام مقدمات میرٹ، شفافیت اور مقررہ مدت میں یکسو کیے جائیں۔
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