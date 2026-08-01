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پٹرو لیم کے ذخا ئر میں اضافہ کیا جا ئے ،محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
پٹرو لیم کے ذخا ئر میں اضافہ کیا جا ئے ،محمد شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایگزیکٹو ممبرسرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔۔

 ملک میں پٹرو لیم کے ذخا ئر میں اضافہ کیا جا ئے بڑھتی ہو ئی آباد ی صنعتی ضرور یا ت در آ مد ی ایند ھن پر انحصا ر اور عالمی منڈ ی میں تیل کی قیمتوں میں ا تار چڑھا ؤ ملکی معیشت کو د با ؤ میں ر کھتے ہیں ا س لیے تیل کے ذخا ئر میں اضافہ نا گز یر ہو چکا ہے پاکستا ن میں توا نا ئی وا فر پیداکر نے کیلئے بھی پلا ننگ کر نا ہو گی ا س کیلئے ز یا د ہ سے ز یا د ہ ڈیم بنا ئے جا ئیں۔ کیونکہ ڈیموں کی تعمیر سے سستی اور وافر بجلی میسر آ تی ہے ۔

 

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