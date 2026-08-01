آز اد جموں کشمیر الیکشن مر حلہ وا ر کرا نا دھاند لی کی بنیا د تھی ،عمران حسن اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ آز اد جموں کشمیر الیکشن مر حلہ وا ر کرا نا دھاند لی کی بنیا د تھی ن لیگ سمجھ چکی تھی کہ آز اد کشمیر الیکشن میں ن لیگ کو عبرتنا ک شکست ہو گی۔
لیکن ہمیشہ کی سازشی ٹو لہ نے الیکشن کو 3مرحلوں میں کرا کر آزادجموں کشمیر الیکشن کو متنازعہ بنا نے کی بنیا د ر کھ د ی جماعت اسلامی ایسے متنا زعہ انتخا با ت کو تسلیم نہیں کر تی ن لیگ ہوش کے نا خن لے۔
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