صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحفظ ختم نبوت کا دفاع ایمان کا جزو اول ہے ،سید سبطین شاہ

  • سرگودھا
تحفظ ختم نبوت کا دفاع ایمان کا جزو اول ہے ،سید سبطین شاہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید سبطین شاہ نقوی نے کہا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا دفاع ایمان کا جزو اول ہے ۔

اس لئے اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر ہم سب دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں انہوں نے قیام امن ، بھائی چارے اتحاد واتفاق اور مکمل ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں امن قیام امن بھائی چارہ اور ہم آہنگی وقت کا تقاضا اور ضرورت ہیجس کا درس ہمیں دین اسلام سے ملتا ہے اس لئے ہمیں چائیے کہ ملک اور علاقہ میں قیام امن، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔انہوں نے صبر و تحمل۔قومی اتحاد و اتفاق اور جذبہ حب الوطنی کو خاص اہمیت دے کر ملک میں قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کوئی نئی ٹرانسپورٹ سکیم شروع نہ ہو سکی

بلدیہ عظمیٰ: 2026-27کا25ارب کاٹیکس فری بجٹ منظور

پری مون سون ڈی سلٹنگ پر ساڑھے 3لاکھ روپے خرچ

کینال روڈ توسیعی منصوبہ ایک بار پھر فائلوں تک محدود

لاہور کی خوبصورتی کیلئے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت

پولیس کی کارروائی، گھر میں نقب زنی کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن