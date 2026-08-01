آ زاد کشمیر میں دھا ند لی شد ہ الیکشن پر حکومتی فی الفور مستعفی ہو جا ئے ، ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آ زاد کشمیر میں دھا ند لی شد ہ الیکشن اور حا لا ت خرا ب ہو نے کی بنا پر حکومتی فی الفور مستعفی ہو جا ئے۔
قومی حکو مت قائم کر کے پور ے آزا د کشمیر میں ایک ہی ر و ز شفاف اور منصفا نہ الیکشن کرا ئے جا ئیں پا کستا ن تحریک انصاف تحریک چلا نے کیلئے بالکل تیا ر ہے پر امن احتجاج ہر شہر ی کا آ ئینی حق ہے پا کستا ن تحریک انصاف اپنا یہ آ ئینی حق استعما ل کر ر ہی ہے پا کستا ن تحریک انصاف اور جے یو آ ئی کا حکو مت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے پا ر لیمنٹ میں حکومتی اقدا ما ت کے خلا ف مشتر کہ احتجاج کی حکمت عملی بھی طے ہو گئی ہے ۔
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