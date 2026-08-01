پا کستا ن میں توا نا ئی کا شعبہ پیچید ہ بحرا ن کی شکل اختیا ر کر چکا ہے ، شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ۔۔۔
پا کستا ن میں توا نا ئی کا شعبہ ایک ایسے پیچید ہ بحرا ن کی شکل اختیا ر کر چکا ہے جس میں ملک کی صنعتی ترقی تجا رتی مسابقت اور عا م آ د می کے سکو ن کو تبا ہ کر کے ر کھ د یا ہے اس مسئلے کا سب سے ہو لنا ک مضحر کیسٹی پیمنٹ یا پیداوار ی صلا حیت کے عوض کی جا نے وا لی و ہ ادائیگیاں ہیں جو بجلی کے کار خانوں کو ان کی پیداوار سے ہٹ کر محض پیداوار ی استعداد کی بنیا د پر کی جا تی ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا س سلسلے کو ختم کیا جا ئے پاکستا ن میں سستی بجلی کیلئے زیا د ہ سے ز یا د ہ ڈیم بنا نا نا گز یر ہو گیا ہے۔
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