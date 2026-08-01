تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام محمد اقبال کاشف کے اعزاز میں الوداعی تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ورکر کنونشن اور محمد اقبال کاشف کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں بطور مہمان خصوصی نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات تحریک منہاج القرآن پاکستان ڈاکٹر محمد رفیق نجم نے شرکت کی، جبکہ نائب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب ڈاکٹر ظفر علی ناز، پروفیسر سلیمان خان، راجہ اکرام اﷲ خان، محمد طیب طاہر، و دیگر بھی شریک تھے ۔
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