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لائیوسٹاک کمپلیکس میں جدید ایکسرے مشین و آپریشن تھیٹر فعال

  • سرگودھا
لائیوسٹاک کمپلیکس میں جدید ایکسرے مشین و آپریشن تھیٹر فعال

لائیوسٹاک کمپلیکس میں جدید ایکسرے مشین و آپریشن تھیٹر فعالجدید آلات کے استعمال سے مویشیوں کی بروقت اور معیاری تشخیص ممکن ہوگی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)محکمہ لائیوسٹاک کے زیر اہتمام لائیوسٹاک کمپلیکس، سول ویٹرنری ہسپتال میں نئے قائم ہونے والے ایکس رے اور آپریشن تھیٹر میں پورٹیبل ویٹرنری ایکس رے مشین اور پیشنٹ مانیٹر کی تنصیب کے بعد ان کے مؤثر استعمال کے حوالے سے عملی تربیتی سیشن منعقد کیا گیا۔ تربیتی پروگرام میں فیصل آباد ڈویژن کے تمام اضلاع سے ویٹرنری افسروں نے شرکت کی۔متعلقہ کمپنی کے ماسٹر ٹرینر نے شرکاء کو جدید ایکس رے آلات کی تنصیب، مریض کی مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور آلات کی معمول کی دیکھ بھال کے بارے میں تفصیلی عملی تربیت فراہم کی۔ تربیتی سیشن کی نگرانی ڈائریکٹر لائیوسٹاک حیدر علی خان نے کی، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر روبینہ انجم اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل احمد انجم بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک حیدر علی خان نے کہا کہ جدید تشخیصی سہولیات کی فراہمی اور ویٹرنری افسروں کی عملی استعداد کار میں اضافہ محکمہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید آلات کے استعمال سے مویشیوں کی بروقت اور معیاری تشخیص ممکن ہوگی، جس سے مویشی پال حضرات کو بہتر ویٹرنری خدمات میسر آئیں گی اور شعبہ لائیوسٹاک مزید مضبوط ہوگا۔

 

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