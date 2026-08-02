نہری پانی چوری ،3 افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے تین افراد کو قابو کر لیا گیا۔تھانہ ستیانہ کے مختلف علاقوں میں محکمہ انہار ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو چیک کیا۔مقدمات درج کرکے کاروائی شروع کردی گئی ۔
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے تین افراد کو قابو کر لیا گیا۔تھانہ ستیانہ کے مختلف علاقوں میں محکمہ انہار ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو چیک کیا۔مقدمات درج کرکے کاروائی شروع کردی گئی ۔
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