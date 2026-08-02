بغیر لائسنس گاڑی چلانے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ صدر تاندلیانواثلا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس مین روڈ پر گاڑی لے کر گھومتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنیوالے شہری کو گرفتار کر لیا۔مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔
تھانہ صدر تاندلیانواثلا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس مین روڈ پر گاڑی لے کر گھومتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنیوالے شہری کو گرفتار کر لیا۔مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔
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