صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیسیٰ خیل: صحافی عقیل کلیار کے صاحبزادے کے انتقال پر اظہارِ تعزیت

  • سرگودھا
عیسیٰ خیل: صحافی عقیل کلیار کے صاحبزادے کے انتقال پر اظہارِ تعزیت

کالاباغ (نمائندہ دنیا)پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن تحصیل عیسیٰ خیل کے جنرل سیکرٹری کفایت اللہ خان اور دیگر عہدیداران نے پریس کلب عیسیٰ خیل کے قلم کار، ممتاز استاد اور ایسوسی ایشن کے فعال رکن عقیل کلیار کے صاحبزادے محمد شاہ زین کے ناگہانی انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

اپنے مشترکہ تعزیتی بیان میں انہوں نے عقیل کلیار کی علمی، تعلیمی اور صحافتی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ تے ہوئے کہا کہ وہ برادری کا نہایت معزز اور اہم حصہ ہیں۔ ان کے معصوم بیٹے کا اچانک انتقال پوری تنظیم، اساتذہ اور صحافی برادری کے لیے ایک بڑا اور ناقابلِ تلافی صدمہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں تنظیم کے تمام اراکین غمزدہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا سنٹرل ریسکیو سٹیشن کا دورہ ، حفاظتی سامان کا معائنہ

ڈی سی ،ڈی پی اوکاکشمیر الیکشن کے انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ضلعی افسروں کا دریائے راوی کنارے حفاظتی انتظامات کاجائزہ

پیپلزپارٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کااجلاس،متفقہ حکمتِ عملی پر اتفاق

ڈپٹی کمشنر اورڈی پی او کی زیرِ قیادت جھنگ میں فلیگ مارچ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل