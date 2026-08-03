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پیپلزپارٹی کے رہنماؤں کا پولنگ کیمپوں کا دور ہ

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی کے رہنماؤں کا پولنگ کیمپوں کا دور ہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر و ممبر ڈی سی سی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد۔۔۔۔۔

 تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ ڈویثرنل سیکرٹر ی انفار میشن رانا عمیر خا ن سٹی صد ر را نا قمر اقبا ل جنرل سیکرٹر ی میاں جا و ید ا مجد سئینر را ہنما میا ں منیر مستا نہ اور د یگر نے پولنگ کیمپوں کا دور ہ کیا اور پیپلزپارٹی کے امیدوار چو ہد ر ی عبدالقد یر چو ہا ن گجر کے حق میں پا رٹی سے تعلق رکھنے وا لے ساتھیوں ووٹ ڈالنے کا بھی جا ئز ہ لیا ۔اس مو قع پر انہوں نے کہا کہ چو د ر ی عبدالقد یر چو ہا ن گجر کی سرگودہا ڈویثرن میں جیت یقینی ہو گی دھا ند لی کی سوچ رکھنے وا لے عناصر یا د ر کھیں کہ ن لیگ کی حکو مت پیپلزپارٹی کے ووٹوں پر قائم ہے ا گر کسی قسم کی ا ب کو ئی دھاند لی کی گئی تو پیپلزپارٹی انتہائی قدم ا ٹھا نے پر مجبور ہو گی پاکستا ن پیپلزپارٹی ملک کی ایک بڑ ی جمہور ی قوت ہے جو ہمیشہ ہی جمہور یت کے لیے اپنا کلیدی کر دا ر ادا کر تی آ ئی ہے

 

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