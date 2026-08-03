صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خا ن کو کچھ ہوا تو ا س کا خمیا ز ہ فار م 47حکمرا نوں کو بھگتنا ہو گا ،ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
عمران خا ن کو کچھ ہوا تو ا س کا خمیا ز ہ فار م 47حکمرا نوں کو بھگتنا ہو گا ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پور ی قو م با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کے حوا لہ سے تشویش کا شکا ر ہے۔

عمران خا ن کو ا گر کچھ ہوا تو ا س کا خمیا ز ہ فار م 47حکمرا نوں کو بھگتنا ہو گا با نی کے علا ج میں کو تا ہی حکمرا نو ں نے اپنی مذ مو م سوچ واضح کر د ی مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کی کرپشن بیڈ گورننس اور انتقا می سوچ نے موجودہ سیاسی نظا م کو بر با د کر د یا ہے مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی دو نوں جماعتیں ہمیشہ ہی چو ر دروازے سے اقتدار میں آ ئی ہیں پا کستا ن تحریک انصاف کا مینڈیٹ چورا نے وا لے عوا م سے نظریں نہیں چرا سکتے خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م جا نتی ہے کہ پا کستا ن کو مقروض ترین ملک بنا نے وا لے ن لیگ اور پیپلزپارٹی وا لے ہیں۔ دونو ں جماعتوں کی قیا د ت یہ بتا ئے کہ پا کستا ن کو مقرو ض ترین ملک بنا نے وا لوں نے یہ قرض کس جگہ لگا یا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

مخالفین کے انتخابی نتائج پر عائد الزامات مسترد:عمران نذیر

عقائد ِاسلام کی آبیاری میں علی ہجویری ؒ کا کلیدی کردار:اشرف جلالی

دہشتگردی کے خاتمے کیلئے قومی اتفاق رائے پیدا کرنیکا مطالبہ

بجلی، پیٹرول ، ٹیکسوں کے نام پر عوام کا استحصال : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر