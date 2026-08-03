عالمی منڈ ی میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تیزی سے کم ہو ر ہی ہیں ‘مرزافضل ا لرحمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س اینڈ انڈسٹر ی مرزافضل ا لرحمن نے کہا ہے کہ و ز یر پٹرولیم کا یہ کہنا کہ۔۔۔
جنگ بند ی تک تیل سستا نہیں کر سکتے سمجھ سے با ہر ہے کیونکہ عالمی منڈ ی میں ا سو قت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تیزی سے کم ہو ر ہی ہیں پٹرو لیم مصنوعا کی قیمتوں میں کمی کا فا ئد ہ لوگو ں کو پہنچایا جا ئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ا گر کمی کی جاتی ہے تو ا س کے مثبت اثرا ت تمام شعبہ جا ت پر مرتب ہو ں گے۔
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