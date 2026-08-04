عمرلڑکے سے زیادتی، ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ کوٹ مومن پولیس نے 14 سالہ نو عمرلڑکے کو نشہ آوور چائے پلا کرمبینہ جنسی زیادتی، ویڈیو بنانے اور بعد ازاں بلیک میل و دھمکانے کے الزام میں نامزد ملزم محمد فصیح کو گرفتار کرلیا۔
تھانہ کوٹ مومن پولیس نے 14 سالہ نو عمرلڑکے کو نشہ آوور چائے پلا کرمبینہ جنسی زیادتی، ویڈیو بنانے اور بعد ازاں بلیک میل و دھمکانے کے الزام میں نامزد ملزم محمد فصیح کو گرفتار کرلیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments