صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی، بجلی، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ،جماعت اسلامی بھیرہ

  • سرگودھا
مہنگائی، بجلی، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ،جماعت اسلامی بھیرہ

بھیرہ(نامہ نگار )جماعت اسلامی تحصیل بھیرہ کے امیر عبدالرحمن جامی نے کہا ہے کہ حکومت لیوی ٹیکس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے ذریعے عوام پر ناجائز مالی بوجھ ڈال رہی ہے ۔

مہنگائی، بجلی، گیس اور روزمرہ استعمال کی اشیائے ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ، جبکہ حکمران طبقہ مفت بجلی، مفت پٹرول اور دیگر سرکاری مراعات سے مستفید ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکسوں سے اپنے لیے مہنگی لگژری گاڑیاں، جہاز اور دیگر آسائشیں خریدی جا رہی ہیں، جبکہ عام آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے عبدالرحمن جامی نے کہا کہ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کے تحفظ اور مہنگائی، ظالمانہ ٹیکسوں اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کرے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پرانی گاڑیوں کی سکریپنگ،قانونی فریم ورک متعارف

سکول ، کالج ٹیچرز انٹرنز کے کنٹریکٹس میں توسیع کااعلان

پولیس ملازمین ، اہلخانہ کوعلاج کیلئے 18لاکھ 35ہزار جاری

بلال یاسین کی کھلی کچہری ،عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

واسا کا دائرہ کار 99تحصیلوں تک بڑھانے کا منصوبہ

سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس