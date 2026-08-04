صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ معاشی پالیسیوں سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ،ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
موجودہ معاشی پالیسیوں سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ،ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی پالیسیوں سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور اگر حالات میں بہتری نہ آئی تو ملک کو مزید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔

اگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرض یا امداد فراہم کرتے ہیں تو اس کے استعمال میں شفافیت کو یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ وسائل حقیقی عوامی فلاح پر خرچ ہوں۔ عوام کے نام پر حاصل کیے جانے والے وسائل کا درست استعمال نہیں ہو رہا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے غیر ضروری سرکاری اخراجات اور مراعات میں کمی لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ،عائشہ رضا فاروق

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیوای کچہری ،شکایات سنیں

امام بارگاہ اسلام آباد میں عزاداراں کیلئے مفت ہیپاٹائٹس سی سکریننگ کیمپ

عوام کو فوری اور باعزت خدمات کی فراہمی ترجیح ،کمشنر مردان

ڈپٹی کمشنر جہلم کی زیر صدارت اجلاس ،مون سو ن انتظامات کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسینؓ کا مرکزی جلوس پرامن ماحول میں اختتام پذیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس