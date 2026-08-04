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دریائی کٹاؤ کی روک تھام ،10 کروڑ کے منصوبے پر پیش رفت

  • سرگودھا
دریائی کٹاؤ کی روک تھام ،10 کروڑ کے منصوبے پر پیش رفت

دریائی کٹاؤ کی روک تھام ،10 کروڑ کے منصوبے پر پیش رفت تکمیل سے متاثر ہونے والی زرعی اراضی کے تحفظ میں مدد ملے گی

ٹ مومن (نمائندہ دنیا)طالب والا کے علاقے میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام اور حفاظتی اقدامات کے لیے تقریباً 10 کروڑ روپے لاگت کے منصوبے پر عملی پیش رفت سامنے آئی ہے ۔ منصوبے کے حامیوں کے مطابق اس کی تکمیل سے دریائی کٹاؤ کے باعث متاثر ہونے والی زرعی اراضی کے تحفظ میں مدد ملے گی اور علاقے کے رہائشیوں کو درپیش ایک اہم مسئلے کے حل کی جانب پیش رفت ہوگی۔جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کنوینر وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا اور رکن پنجاب اسمبلی میاں اکرام الحق (حلقہ PP-74) کی کاوشوں کا نتیجہ ہے ۔ بیان کے مطابق منصوبے کا مقصد دریائی کٹاؤ پر قابو پانا، زرعی زمینوں کا تحفظ یقینی بنانا اور علاقے میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دینا ہے ۔مقامی شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ منصوبہ بروقت مکمل ہونے سے طالب والا اور گردونواح کی قیمتی زرعی اراضی کو تحفظ ملے گا اور دریائی کٹاؤ سے ہونے والے نقصانات میں کمی آئے گی۔

 

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