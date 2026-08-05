ٹریکٹر سے فضل تباہ کر دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے جھاوریاں میں زمین کے تنازعہ پر سرفراز، ذیشان ، نعمان اور دیگر افراد مخالف محمد سرفراز کے زرعی رقبے میں ٹریکٹر لے کر داخل ہوئے اور ہل چلا کر فصل تباہ کر دی، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
نواحی علاقے جھاوریاں میں زمین کے تنازعہ پر سرفراز، ذیشان ، نعمان اور دیگر افراد مخالف محمد سرفراز کے زرعی رقبے میں ٹریکٹر لے کر داخل ہوئے اور ہل چلا کر فصل تباہ کر دی، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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