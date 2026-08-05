فائرنگ سے لڑکی زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے جلیانہ میں ریحان اوراسکے محلے دار ذیشان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جس پر گزشتہ روز ذیشان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ریحان کے گھر پہنچ گیا اور فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ثانیہ زخمی ہو گئی۔
نواحی علاقے جلیانہ میں ریحان اوراسکے محلے دار ذیشان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جس پر گزشتہ روز ذیشان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ریحان کے گھر پہنچ گیا اور فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ثانیہ زخمی ہو گئی۔
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