بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق موضع ہجن میں گھریلو ناچاقی پر ارسلان نے اپنے بھائی اکرام اﷲ پر فائرنگ کی تاہم وہ بال بال بچ گیا اور چھپ کر جان بچائی۔
بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق موضع ہجن میں گھریلو ناچاقی پر ارسلان نے اپنے بھائی اکرام اﷲ پر فائرنگ کی تاہم وہ بال بال بچ گیا اور چھپ کر جان بچائی۔
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