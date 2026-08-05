مسلح افراد کی خاتون کے گھر پر فائرنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے حویلی سیالاں میں درخواست دینے کی پاداش میں مسلح افراد نے خاتون کے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی اور اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
نواحی علاقے حویلی سیالاں میں درخواست دینے کی پاداش میں مسلح افراد نے خاتون کے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی اور اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
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