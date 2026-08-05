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یومِ استحصالِ کشمیر کی مرکزی تقریب آج صبح 9 بجے آرٹس کونسل کمپلیکس میں ہوگی

  • سرگودھا
یومِ استحصالِ کشمیر کی مرکزی تقریب آج صبح 9 بجے آرٹس کونسل کمپلیکس میں ہوگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ سرگودھا کے زیر اہتمام یومِ استحصالِ کشمیر کی مرکزی تقریب آج 5 اگست صبح 9 بجے آرٹس کونسل کمپلیکس میں منعقد ہوگی۔

تقریب میں ڈویژنل و ضلعی انتظامی افسران، عوامی نمائندگان، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، اساتذہ، طلبہ و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ بعد ازاں مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور کشمیری عوام پر جاری مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی بھی نکالی جائے گی۔

 

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