صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم حضرت امام حسینؓ کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ قدیمی سے برآمد

  • سرگودھا
چہلم حضرت امام حسینؓ کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ قدیمی سے برآمد

کالاباغ ( نمائندہ دنیا)چہلم حضرت امام حسینؓ کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ قدیمی سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پیر بہادر علی شاہ کربلا کے مقام پر اختتام پذیر ہو گیا، عزادار حیسن کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

 عزاداروں نے نوحہ خوانی،سینہ کوبی اور زنجیر زنی سے امام حسین ع کو پرسہ پیش کیا جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے امن کمیٹی کالاباغ کے سربراہ حاجی محمد جاوید سمیت ممبران امن کمیٹی پیر شاہد گیلانی اکرام خان بہار حسین اللہ یار شاکر ملک عارف سمیت دیگر ارکان جلوس کے ساتھ ساتھ رہے جبکہ جبکہ پولیس، رینجرز ضلعی انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے ، جبکہ جلوس کے روٹ کو سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی نگرانی کی گئی جلوس کے پر امن اختتام پر امن کمیٹی کے سربراہ حاجی محمد جاوید نے سکیورٹی فورسز ضلعی انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنیوالے کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت پر مدینہ ٹائون و دیگر علاقوں کے مکین سیوریج ملا پانی آنے سے پریشان

انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز مسائل کا گڑھ بن گیا

چاروں اضلاع میں مثالی گاؤں منصوبہ ٹائم پر مکمل کرنیکا حکم

ستھرا پنجاب کے اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں:ڈی سی

ستھرا پنجاب مہم شہروں تک محدود، دیہی علاقے نظر انداز

دو منشیات فروش گرفتار ،تین کلوگرام سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر